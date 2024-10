Formiche.net - I segreti dell’esercito israeliano svelati da Luttwak e Shamir

Leggi tutta la notizia su Formiche.net

(Di sabato 19 ottobre 2024) Quando nel maggio del’48 vennero istituite le Forze di difesa israeliane, queste erano piccole, scarsamente equipaggiate, ma subito in guerra, e in mancanza di armi sufficienti o di una capacità industriale interna per produrle, il neonato esercito fu costretto ad accontentarsi di qualunque cosa su cui potesse mettere le mani. Questo spirito di improvvisazione, combinato con la volontà di difendere quella Terra per duemila anni sognata, portò l’Idf a una vittoria decisiva nella prima guerra arabo-israeliana, in cui lo stato ebraico sconfisse l’intera Lega Araba. Oggi, quello stesso spirito di sopravvivenza, eternamente presente in Israele, ha in parte reso l’Idf l’esercito più potente del Medio Oriente e tra i più capaci e abili al mondo. In The Art of Military Innovation, Edward N.