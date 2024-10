Highlights e gol Psg-Strasburgo 4-2, Ligue 1 2024/2025 (VIDEO) (Di sabato 19 ottobre 2024) l Psg riparte con una vittoria dopo la sosta nazionali e batte 4-2 lo Strasburgo in casa, nel match valido per l’ottava giornata di Ligue 1 2024/2025. Primo gol in carriera tra i professionisti per il classe 2006 Senny Mayulu (18ì), che porta i parigini avanti a fine primo tempo. In avvio di seconda frazione Asensio (47?) raddoppia e Mara (58?) accorcia per lo Strasburgo. Al 66? arriva il timbro del solito Barcola e al 90? Lee Kang-In chiude i conti. Di Diongue (90’+1) la seconda rete degli ospiti. Rivedi gli Highlights del match. Highlights e gol Psg-Strasburgo 4-2, Ligue 1 2024/2025 (VIDEO) SportFace. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di sabato 19 ottobre 2024) l Psg riparte con una vittoria dopo la sosta nazionali e batte 4-2 loin casa, nel match valido per l’ottava giornata di. Primo gol in carriera tra i professionisti per il classe 2006 Senny Mayulu (18ì), che porta i parigini avanti a fine primo tempo. In avvio di seconda frazione Asensio (47?) raddoppia e Mara (58?) accorcia per lo. Al 66? arriva il timbro del solito Barcola e al 90? Lee Kang-In chiude i conti. Di Diongue (90’+1) la seconda rete degli ospiti. Rivedi glidel match.e gol Psg-4-2,) SportFace.

