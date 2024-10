Bergamonews.it - “Heartstopper”, la serie queer adolescenziale che ha rotto gli schemi

(Di sabato 19 ottobre 2024) Pioggia, tanta pioggia, troppa pioggia. Se anche tu sei stanco/a del meteo autunnale e hai bisogno di unaspensierata che ti scalderà soprattutto il cuore, verrà in aiuto per tetratta dalla graphic novel omonima di Alice Oseman, racconta la tenera storia d’amoretra Charlie Spring (Joe Locke), unico ragazzino gay dichiarato della scuola, con un passato di bullismo, e Nick Nelson (Kit Connor), giocatore della squadra di rugby che grazie al legame che instaurerà con Charlie, comprenderà la propria bisessualità. La, ora arrivata alla sua terza stagione, fin dalla sua uscita è stata in grado di segnare un’intera generazione, rappresentando una svolta ed un unicum nel panorama delleadolescenziali a tematica