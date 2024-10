Gaeta.it - Genoa-Bologna: Un pari mozzafiato al Ferraris con la doppietta di Pinamonti

(Di sabato 19 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter In una partita caratterizzata da emozioni forti e colpi di scena, ilha rimontato un’iniziale svantaggio di due reti, portando a casa un pareggio per 2-2 contro il. La grande prestazione di Andrea, che ha segnato entrambi i gol per i padroni di casa, ha permesso aldi proseguire il suo cammino in campionato, mentre ilha dovuto fare i conti con il rammarico di aver sprecato un vantaggio che sembrava solido. La sfida alha visto diverse assenze importanti da entrambe le squadre, creando ulteriori difficoltà nel già pressante clima di competizione. La partita: Assenze e squadre in campo La sfida all’Stadiodi Genova ha avuto come comune denominatore un’importante serie di assenze nelle due formazioni.