Genoa-Bologna LIVE alle 15: le scelte di Gilardino, all'ultima spiaggia, e Italiano (Di sabato 19 ottobre 2024) Genoa e Bologna si affrontano alle 15 a Marassi, per l`ottava giornata di Serie A. I padroni di casa sono in crisi e cercano disperatamente Leggi tutta la notizia su Calciomercato.com (Di sabato 19 ottobre 2024)si affrontano15 a Marassi, per l`ottava giornata di Serie A. I padroni di casa sono in crisi e cercano disperatamente

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi piĂą recenti.

Formazioni Ufficiali Genoa Bologna - le scelte per il match - Formazioni ufficiali Genoa Bologna, le scelte dei due allenatori per il match valido per l’attuale giornata del campionato di Serie A Alle 15:00 la sfida valida per l’ottava giornata di Serie A Genoa Bologna. Di seguito le formazioni ufficiali scelte dai due allenatori. FORMAZIONI UFFICIALI GENOA BOLOGNA. (Calcionews24.com)

DIRETTA Serie A - Como-Parma e Genoa-Bologna : segui la cronaca LIVE - Calciomercato. All. Sulle sponde del Lago di Como, invece, una delle rivelazioni più belle della Serie A dovrà vedersela contro una squadra che sta facendo tremendamente fatica a ritrovare lo smalto delle prime giornate. PARMA (4-2-3-1): Suzuki; Delprato, Osorio, Balogh, Valeri; Bernabé, Estevez; Man, Sohm, Mihaila; Bonny. (Calciomercato.it)

Genoa-Bologna LIVE alle 15 - Genoa e Bologna si affrontano alle 15 a Marassi, per l`ottava giornata di Serie A. I padroni di casa sono in crisi e cercano disperatamente... (Calciomercato.com)