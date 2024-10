Fiume Po in piena, via Nino Bixio chiusa al traffico (Di sabato 19 ottobre 2024) Via Nino Bixio è chiusa al traffico dalle 8.30 di questa mattina, 19 ottobre, nel tratto dalla rotonda sotto il ponte ferroviario alle Società Canottieri, a seguito di un sopralluogo di verifica del livello del Po effettuato stamani alle 7.30 da una pattuglia, su disposizione della Protezione Ilpiacenza.it - Fiume Po in piena, via Nino Bixio chiusa al traffico Leggi tutta la notizia su Ilpiacenza.it (Di sabato 19 ottobre 2024) Viaaldalle 8.30 di questa mattina, 19 ottobre, nel tratto dalla rotonda sotto il ponte ferroviario alle Società Canottieri, a seguito di un sopralluogo di verifica del livello del Po effettuato stamani alle 7.30 da una pattuglia, su disposizione della Protezione

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Quintavalla (Pd) inaugura la campagna alla "Nino Bixio" con Giorgio Gori - Parte ufficialmente il 18 ottobre la campagna elettorale di Luca Quintavalla, candidato alle elezioni regionali dell’Emilia-Romagna con il Partito democratico. Alle 19, presso i locali della Società Canottieri Nino Bixio, è in programma un apericena aperto a tutti. Nel corso della serata... (Ilpiacenza.it)

Bollate - caccia al serpente in via Nino Bixio - ]. . Chi lo [. . E ‘ successo in agosto intorno alle 20 da via Bixio è partita una chiamata diretta alla locale tenenza dei carabinieri, che peraltro si affaccia proprio su tale strada. Si trattava di una segnalazione per la presenza di un serpente nel cortile della palazzina situata al civico 6, proprio di fronte alla caserma. (Ilnotiziario.net)