F1 Carlos Sainz | Red Bull e Mercedes meglio di noi con le soft ma sono fiducioso per il passo gara

C'erano aspettative importanti in casa Ferrari prima della Sprint Qualifying del Gran Premio degli Stati Uniti. Alla fine Charles Leclerc ha concluso al terzo posto, mentre Carlos Sainz si è piazzato con quinto, con entrambi i piloti che hanno sofferto una mancanza di feeling nel Q3 con la gomma soft. Discorso completamente diverso per Max Verstappen, che ha centrato la pole position della sprint, e per George Russell, giunto secondo a pochissimi millesimi dal campione olandese. Red Bull e Mercedes hanno performato meglio con la soft, riuscendo a trovare decisamente più velocità delle due Ferrari. Così ha commentato Sainz al termine della qualifica: "Non sono deluso del risultato. Abbiamo fatto il massimo che potevamo fare con la nostra macchina qui. Io ho fatto un ottimo giro con le medie, mentre con le soft abbiamo sofferto qualcosina soprattutto rispetto a Verstappen e a Russell.

