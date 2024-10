Donald Balla è il nuovo presidente del gruppo giovani Ance Chieti Pescara (Di sabato 19 ottobre 2024) Donald Balla è il nuovo presidente del gruppo giovani Ance Chieti Pescara di Confindustria Abruzzo Medio Adriatico. Eletto nel corso dell'assmblea tenutasi lo scorso 17 ottobre, Balla è di Pescara, ha 33 anni ed è laureato a Milano in Economia all'università Cattolica del Sacro Cuore, attualmente Chietitoday.it - Donald Balla è il nuovo presidente del gruppo giovani Ance Chieti Pescara Leggi tutta la notizia su Chietitoday.it (Di sabato 19 ottobre 2024) Donaldè ildeldi Confindustria Abruzzo Medio Adriatico. Eletto nel corso dell'assmblea tenutasi lo scorso 17 ottobre,è di, ha 33 anni ed è laureato a Milano in Economia all'università Cattolica del Sacro Cuore, attualmente

Donald Balla è il nuovo presidente del Gruppo Giovani ANCE Chieti Pescara : ecco i suoi progetti - La crescita professionale sarà un’altra priorità fondamentale per il neopresidente, il quale intende promuovere tavole rotonde che approfondiscano tematiche di rilevante interesse per gli associati. Un ulteriore aspetto del suo programma è dedicato ai legami con le università e le scuole superiori, riconoscendo l’importanza di integrare il mondo accademico e quello imprenditoriale per formare ... (Gaeta.it)

