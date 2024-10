Ilfattoquotidiano.it - Cuba è in blackout totale da più di 24 ore: il sistema elettrico è collassato e L’Avana è allagata. In aumento i casi dengue, sono 17mila

(Di sabato 19 ottobre 2024) Inda 24 ore,sta affrontando ore difficili. Venerdì mattina, il ministero dell’Energia e delle Miniere ha annunciato che ilnazionale èa causa della “disconnessione imprevista” di una delle principali centrali termoelettriche dell’isola, quella di Antonio Guiteras (Cte), avvenuta alle 11 ora locale (18 ore italiane). In un post su X, il ministero ha aggiunto che “l’Unión Eléctrica sta lavorando al ripristino”. Al momento però, milioni di personeal buio e solo alcuni generatori di emergenza, un lusso per la maggior parte deini, funzionavano sull’isola. Come riporta Cnn, venerdì sera agli automobilisti hanno provato a orientarsi in città nonostante l’illuminazione stradale fosse completamente fuori uso. Sabato settimana, il governono ha fatto sapere di non aver ancora ripristinato il guasto.