Coppa del Mondo di Freestyle Tabanelli fa un ottimo esordio | è argento a Chur

(Di sabato 19 ottobre 2024)– E’ subito podio per l’Italia delindel, in Svizzera. E’ iniziata la stagione invernale per gli Azzurri e Floraha piazzato la seconda posizione indelBig Air. L’atleta tricolore, oro olimpico ai Giochi Giovanili in Corea del Sud, ha realizzato una splendida gara. Dopo aver avuto la quinta posizione nelle qualificazioni con il punteggio di 84.00, avuto nella prima run, ha conquistato in seguito il pass per la finale tra le migliori otto atlete in gara. Il tempo totale poi di 161.00 (84.00+77.00), scartando il 21.75 datole dai giudici nella discesa di apertura per via di una caduta, le ha consegnato il secondo gradino del podio. Per laè il miglior risultato in carriera nel massimo circuito iridato, dopo i terzi posti ottenuto la scorsa stagione (Pechino e Tignes).