Cestini straboccano di spazzatura in spiaggia | Vogliamo intervenire?

(Di sabato 19 ottobre 2024)lungo lache traboccano di, disagi e lamentele dei frequentatori del litorale. La segnalazione è stata recapitata al Carlino da un nostro lettore. "Da alcuni giorni ia mare non vengono svuotati – scrive in una lettera –. Per questo motivo le persone non sanno dove buttare l’immondizia, compresi i sacchetti della pupù dei cani", spiega. D’altronde le fotografie allegate alla "denuncia", infatti, mostrano un ammasso di roba sopra un povero bidone che, in effetti, accoglie una quantità di rifiuti decisamente superiore rispetto alle sua reale capacità. E così, come purtroppo spesso avviene al giorno d’oggi, chi non trova posto nel bidone lascia i segni del suo passaggio a terra, mostrando sicuramente di non eccellere in termini di senso civico e rispetto del pubblico decoro.