Busto Arsizio (di nuovo) capitale del vinile. Esperti e curiosi da tutto il Nord Italia

(Di sabato 19 ottobre 2024)(Varese) – La prima edizione nel maggio 2017: dopo sette anni “in”, organizzata dall’associazione 33&45 con il patrocinio del Comune di, è diventata una delle più importanti manifestazioni del settore nel. Partito come appuntamento annuale, l’evento è arrivato ora a tre edizioni nei dodici mesi, catalizzando l’attenzione di migliaia di appassionati di ogni età. Domanidalle 10 alle 18 sarà ladelcon l’edizione numero 17 della manifestazione nelle Sale Gemelle del Museo del Tessile, dalle 10 alle 18. Saranno 35 gli espositori, collezionisti e appassionati che la tecnologia non ha messo all’angolo. Nel Museo di via Volta ci saranno punti d’ascolto, migliaia di dischi, cd, libri, hi-fi, gadget, rarità e giradischi sempre accesi. Non mancherà la ristorazione, garantita dal Museum Café.