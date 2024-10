Bargiggia: «Pallone d’oro a Lautaro Martinez? No, era sparito» (Di sabato 19 ottobre 2024) Il giornalista Paolo Bargiggia ha parlato delle ambizioni di vittoria del Pallone d’oro da parte di Lautaro Martinez. Dal suo punto di vista, ciò deve essere escluso per un motivo fondamentale. IL RAGIONAMENTO – Paolo Bargiggia si è espresso durante un’intervista a TvPlay in merito alla possibilità che Lautaro Martinez sia insignito del Pallone d’oro per la stagione appena trascorsa. Secondo il giornalista italiano, il capitano dell’Inter non dovrebbe essere premiato come miglior giocatore della scorsa annata per questa ragione: «Pallone d’oro? Non credo che lo vinca Lautaro. Ciò al di là delle parole di Messi. Negli ultimi mesi della stagione è sparito». Inter-news.it - Bargiggia: «Pallone d’oro a Lautaro Martinez? No, era sparito» Leggi tutta la notizia su Inter-news.it (Di sabato 19 ottobre 2024) Il giornalista Paoloha parlato delle ambizioni di vittoria delda parte di. Dal suo punto di vista, ciò deve essere escluso per un motivo fondamentale. IL RAGIONAMENTO – Paolosi è espresso durante un’intervista a TvPlay in merito alla possibilità chesia insignito delper la stagione appena trascorsa. Secondo il giornalista italiano, il capitano dell’Inter non dovrebbe essere premiato come miglior giocatore della scorsa annata per questa ragione: «? Non credo che lo vinca. Ciò al di là delle parole di Messi. Negli ultimi mesi della stagione è».

