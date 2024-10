Dilei.it - Ballando con le stelle, Sonia Bruganelli eliminata, ma poi salvata: “Ho fatto uno switch”

Leggi tutta la notizia su Dilei.it

(Di sabato 19 ottobre 2024)è certamente una delle protagoniste assolute dell’edizione attuale dicon le. L’esperta di casting, infatti, è stata scelta per ricoprire il ruolo di concorrente e, nel corso delle diverse puntate del dancing show, ha lasciato il segno con le sue esibizioni ma, anche, con i continui battibecchi con la giuria, di cui è stata protagonista. Le discussioni coi giudici della trasmissione televisiva e, soprattutto, le sue reazioni hanno lasciato degli strascichi anche oltre lo show televisivo, visto sono state, spesso, commentate e, a volte, hanno ricevuto anche delle repliche. Nella puntata del 19 ottobre 2024 del programma televisivo, i telespettatori si sono espressi sul conto dell’ex moglie di Paolo Bonolis, eliminando, attraverso il televoto,che, in ogni caso, non ha dovuto lasciarecon le