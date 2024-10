Gaeta.it - Ater Roma lancia nuovo bando di housing sociale per rispondere alla crisi abitativa

Leggi tutta la notizia su Gaeta.it

(Di sabato 19 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitterha avviato una nuova fase del suo programma di, offrendo opportunità concrete per coloro che, nonostante un reddito disponibile, faticano a trovare un’abitazione dignitosa nella capitale. Con il, l’azienda mira a fornire alloggi a canoni accessibili, accessibili a famiglie e individui residenti o lavoratori nella città. La scadenza per le domande è fissata dal 21 ottobre al 5 dicembre, e per la prima volta è stato istituito un portale online per semplificare il processo di richiesta. Un’opportunità per chi èricerca di stabilità L’iniziativa didisi rivolge a un’importante fascia della popolazione che fatica ad accedere al mercato immobiliare tradizionale. Ilè aperto a nuclei familiari con un reddito complessivo annuo compreso tra 25.175,18 euro e 49.