Zeman, nuovo malore: colpito da ischemia a Roma e trasportato d'urgenza a Pescara (Di venerdì 18 ottobre 2024) L?ex allenatore del Pescara, Zdenek Zeman, 77 anni, è stato colpito da un?ischemia martedì scorso, mentre si trovava a Roma. Subito dopo il malore, è stato Ilmessaggero.it - Zeman, nuovo malore: colpito da ischemia a Roma e trasportato d'urgenza a Pescara Leggi tutta la notizia su Ilmessaggero.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) L?ex allenatore del, Zdenek, 77 anni, è statoda un?martedì scorso, mentre si trovava a. Subito dopo il, è stato

Malore per Zdenek Zeman - l’allenatore è stato colpito da un’ischemia : le sue condizioni - Qualche mese dopo, a febbraio, l’allenatore era stato costretto ad abbandonare i campi per potersi sottoporre a un delicato intervento chirurgico al cuore. Zeman, terzo ricovero in meno di un annoQuando ancora sedeva sulla panchina del Pescara, nel dicembre 2023, Zeman era stato ricoverato per una lieve ischemia sempre nella clinica Pierangeli della città. (Ilfattoquotidiano.it)

Nuovo malore per Zeman - ricoverato a Pescara - . Martedì scorso il boemo, 77 anni compiuti il 12 maggio, si è sentito male nella sua abitazione di Roma ed è stato subito trasportato nella clinica Pierangeli della città abruzzese, dove lo scorso febbraio era stato sottoposto a un intervento chirurgico al cuore (inserimento di stent coronarici). (Agi.it)

A Pescara - Zdenek Zeman ricoverato per controlli dopo un malore : la salute del tecnico boemo sotto osservazione - Ultimo aggiornamento il 18 Ottobre 2024 da Armando Proietti Facebook WhatsApp Twitter . Il personale medico della clinica sta seguendo attentamente Zeman, con l’obiettivo di valutare la sua condizione e garantire che non ci siano complicazioni. I messaggi di supporto e l’affetto del mondo del calcio L’annuncio del ricovero di Zdenek Zeman ha suscitato una reazione immediata da parte di ... (Gaeta.it)