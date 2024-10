361magazine.com - X Factor: i 12 artisti che vanno al Live

Leggi tutta la notizia su 361magazine.com

(Di venerdì 18 ottobre 2024) Al via giovedì 24 ottobre su Sky e NOW Le selezioni di X2024 si sono concluse, con i giudici Achille Lauro, Jake La Furia, Manuel Agnelli e Paola Iezzi che hanno scelto i 12 concorrenti per iShow, al via giovedì 24 ottobre su Sky e NOW. Dopo gli Home Visit, le squadre sono ora complete. Achille Lauro ha selezionato I PATAGARRI, Lorenzo Salvetti e la band Les Votives. Jake La Furia ha scelto Francamente, The Foolz e EL MA. Paola Iezzi ha optato per Pablo Murphy, LOWRAH e Dimensione Brama. Manuel Agnelli ha formato la sua squadra con Danielle, i PUNKCAKE e la 17enne Mimì. I dati di ascolto sono in crescita rispetto alle precedenti stagioni, sia in TV che sui social, confermando l’interesse per il programma. IShow sono pronti a partire e le squadre si sfideranno sul palco per la vittoria.