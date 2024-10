Violenti temporali e inondazioni in Italia: ecco le regioni più colpite (Di venerdì 18 ottobre 2024) Genova - Il maltempo continua a imperversare sull'Italia, con piogge intense e temporali che hanno causato criticità idro-geologiche e allagamenti, soprattutto in Liguria e Toscana. Il maltempo non dà tregua a diverse regioni d'Italia, con forti piogge e nubifragi che hanno creato problemi in Liguria, Emilia-Romagna e Lombardia. Da ore si registrano esondazioni di fiumi e criticità idro-geologiche, con numerosi disagi per i residenti e il traffico ferroviario. Le piogge continuano a insistere soprattutto sul Nord-Ovest, mentre il Sud vive una situazione meteo diversa, con temperature elevate per il periodo. LIGURIA, ESONDAZIONI E ALLAGAMENTI: La situazione più critica si registra in Liguria, dove il maltempo sta flagellando la regione. Abruzzo24ore.tv - Violenti temporali e inondazioni in Italia: ecco le regioni più colpite Leggi tutta la notizia su Abruzzo24ore.tv (Di venerdì 18 ottobre 2024) Genova - Il maltempo continua a imperversare sull', con piogge intense eche hanno causato criticità idro-geologiche e allagamenti, soprattutto in Liguria e Toscana. Il maltempo non dà tregua a diversed', con forti piogge e nubifragi che hanno creato problemi in Liguria, Emilia-Romagna e Lombardia. Da ore si registrano esondazioni di fiumi e criticità idro-geologiche, con numerosi disagi per i residenti e il traffico ferroviario. Le piogge continuano a insistere soprattutto sul Nord-Ovest, mentre il Sud vive una situazione meteo diversa, con temperature elevate per il periodo. LIGURIA, ESONDAZIONI E ALLAGAMENTI: La situazione più critica si registra in Liguria, dove il maltempo sta flagellando la regione.

