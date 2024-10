Via Cattaneo, gravissimi un uomo e una donna dopo uno scontro tra uno scooter e una bicicletta (Di venerdì 18 ottobre 2024) ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI LIVORNOTODAYSono gravissime le condizioni di una donna di 37 anni e di un uomo di 44 anni vittime di uno scontro tra scooter e bicicletta avvenuto intorno alle 15.10 di oggi, venerdì 18 ottobre, in via Cattaneo. Secondo le prime informazioni raccolte Livornotoday.it - Via Cattaneo, gravissimi un uomo e una donna dopo uno scontro tra uno scooter e una bicicletta Leggi tutta la notizia su Livornotoday.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI LIVORNOTODAYSono gravissime le condizioni di unadi 37 anni e di undi 44 anni vittime di unotraavvenuto intorno alle 15.10 di oggi, venerdì 18 ottobre, in via. Secondo le prime informazioni raccolte

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Donna trascinata a terra per strapparle la borsa nel parcheggio del centro commerciale : arrestato un uomo - Individuato e arrestato il rapinatore che, lo scorso 28 settembre, ha strappato la borsa a una donna nel parcheggio del centro commerciale "La Cartiera" di Pompei, nel Napoletano.Continua a leggere . (Fanpage.it)

Terrore in strada : donna e figlia di 3 anni molestate - i passanti cercano di linciare l’uomo - . Il 32enne, irregolare e con una lunga serie di precedenti penali, tra cui spaccio di stupefacenti, è stato posto in stato di fermo e trasferito nel carcere di Taranto. Gli agenti lo hanno arrestato e condotto in centrale per l’identificazione. Un uomo pakistano di 32 anni, irregolare sul territorio nazionale e con precedenti penali, ha molestato una donna e la sua bambina di tre anni, ... (Caffeinamagazine.it)

Lavoro - Mattarella : “Rendere effettiva parità retribuzioni uomo-donna” - Così il presidente della Repubblica Sergio Mattarella intervenendo alla cerimonia di consegna delle “Stelle al Merito del Lavoro” per l’anno 2024, in corso al Quirinale. 37 – che la donna lavoratrice ha gli stessi diritti e, a parità di lavoro, deve avere le stesse retribuzioni che spettano ai loro colleghi di genere maschile. (Lapresse.it)