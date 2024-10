Una centrale geotermica sul lago di Vico, il progetto: "Esplorazioni con pozzi profondi tre chilometri" (Di venerdì 18 ottobre 2024) Potrebbero partire a breve i lavori per la realizzazione di quattro pozzi esplorativi per investigare sul potenziale geotermico del lago di Vico. Da circa un anno l'azienda Geothermics italy sta partecipando al tavolo per la Valutazione di impatto ambientale (Via) con la Regione Lazio per Viterbotoday.it - Una centrale geotermica sul lago di Vico, il progetto: "Esplorazioni con pozzi profondi tre chilometri" Leggi tutta la notizia su Viterbotoday.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Potrebbero partire a breve i lavori per la realizzazione di quattroesplorativi per investigare sul potenziale geotermico deldi. Da circa un anno l'azienda Geothermics italy sta partecipando al tavolo per la Valutazione di impatto ambientale (Via) con la Regione Lazio per

Sequestrati 60 chili di coregone pescati illegalmente nel lago di Vico - Bracconaggio ittico nel lago di Vico: pescati illegalmente cento coregoni. Gli esemplari di lavarello, per un peso totale di circa 60 chili, sono stati sequestrati dai carabinieri forestali di Caprarola. I militari, in collaborazione con i guardiaparco della Riserva naturale del lago di Vico... (Viterbotoday.it)

Sci alpino : Intervento alla clavicola ok per Nicol Delago - La FISI: "Operazione alla spalla destra perfettamente riuscita". MILANO - "E' perfettamente riuscita l'operazione alla spalla destra alla quale si è sottoposta Nicol Delago. Alla clinica "La Madonnina" di Milano, il dottor Andrea Panzeri, presidente della Commissione medica FISI, in collaborazione c . (Ilgiornaleditalia.it)

