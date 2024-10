Inter-news.it - Un Thuram tirato a lucido: Roma-Inter nel mirino! È sentenza – CdS

Leggi tutta la notizia su Inter-news.it

(Di venerdì 18 ottobre 2024) Antivigilia di, big match dell’ottava giornata di Serie A. Marcusè pronto nuovamente a ricaricare il suo pallottoliere. SPAURACCHIO –, scrive il Corriere dello Sport, è un vero e proprio spauracchio per la squadra giallorossa. L’ha incrociata 4 volte, tra Borussia Moenchengladbach e, e l’ha battuta 3 volte, segnando 3 gol e provocando pure un’autorete. Ora un nuovo incontro. Il francese è tornato, dopo aver fatto solamente una manciata di minuti con la Francia tra Israele e Francia. Simone Inzaghi ha avuto in questo senso un favore da Didier Deschamps, che gli ha preferito Kolo Muani. Ora Tikus si prepara alla trasferta dell’Olimpico, dove l’anno scorso fu decisivo.e i precedenti con la: l’si affida a Tikus DECISIVO – Il suo score, in questo inizio di stagione, è straordinario: 7 reti in 7 giornate.