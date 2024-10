Ilrestodelcarlino.it - Tentano di scippare un uomo che cade e si frattura il femore a Bologna

(Di venerdì 18 ottobre 2024), 18 ottobre 2024 - Usciti da un ufficio postale in Bolognina sono stati avvicinati da une una donna che hanno tentato di strappare una borsa dalle mani di un. La vittima è stata buttata a terra e ha riportato ladel, mentre la ladra è stata identificata e denunciata dagli agenti della polizia locale del nucleo territoriale del Quartiere Navile. Il tutto è accaduto qualche giorno fa in via Fioravanti, quando una coppia, uscita dall'ufficio postale, è stata affianca da une una donna. La donna ha tentato di strappare la borsa che l'stava tenendo per conto della sua accompagnatrice ed è caduto,ndosi il, ma riuscendo a evitare il furto. I due malviventi sono scappati quando si sono resi conto dell'arrivo degli agenti della polizia locale, allertati dalle urla della coppia.