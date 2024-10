Ilrestodelcarlino.it - "Tecnica commerciale, non pratica solidale"

Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it

(Di venerdì 18 ottobre 2024) Senatrice Spinelli, in Parlamento si è discusso molto sul tema della maternità surrogata. Cosa l’ha spinta ad impegnarsi su questo fronte? "Il tema è delicato e tocca la carne viva delle persone. Il dibattito è stato acceso perché si parla di diritti e di dignità umana. Noi di Fratelli d’Italia riteniamo che la maternità surrogata non sia una, ma una, in cui una donna partorisce un figlio concepito con fecondazione in vitro per poi cederlo a chi lo ha commissionato". Come rispondete alle critiche delle opposizioni che hanno parlato di diritti dei bambini? " La narrazione delle opposizioni è spesso confusa e lontana dalla realtà. In Italia, ogni bambino, indipendentemente da come sia venuto al mondo, gode dei diritti garantiti dall’ordinamento.