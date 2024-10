Teatro. Marco Ceccotti porta al Civico 14 di Caserta “Questa splendida non belligeranza” (Di venerdì 18 ottobre 2024) Il 19 ottobre, alle ore 20, il Teatro Civico 14 di Caserta ospiterà Questa splendida Non belligeranza, spettacolo vincitore di In-Box 2022, scritto e diretto da Marco Ceccotti, autore segnalato dal Teatro di Roma nel 2019 come una delle Sei Nuove Voci della Drammaturgia Italiana. La produzione, realizzata dal Teatro Metastasio di Prato in collaborazione con il Consorzio Altre Produzioni Indipendenti e con il sostegno di Teatro di Roma, Carrozzerie n.o.t., Teatro San Carlino e Fortezza Est, vede in scena Giordano Domenico Agrusta, Luca di Capua e Simona Oppedisano. I costumi sono curati da Stefania Pisano, mentre le luci sono di Camila Chiozza. L’opera affronta le complesse dinamiche di una famiglia segnata da relazioni difficili e da un silenzio emotivo che grava sulle loro vite. Leggi tutta la notizia su Ildenaro.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Il 19 ottobre, alle ore 20, il14 diospiteràNon, spettacolo vincitore di In-Box 2022, scritto e diretto da, autore segnalato daldi Roma nel 2019 come una delle Sei Nuove Voci della Drammaturgia Italiana. La produzione, realizzata dalMetastasio di Prato in collaborazione con il Consorzio Altre Produzioni Indipendenti e con il sostegno didi Roma, Carrozzerie n.o.t.,San Carlino e Fortezza Est, vede in scena Giordano Domenico Agrusta, Luca di Capua e Simona Oppedisano. I costumi sono curati da Stefania Pisano, mentre le luci sono di Camila Chiozza. L’opera affronta le complesse dinamiche di una famiglia segnata da relazioni difficili e da un silenzio emotivo che grava sulle loro vite.

