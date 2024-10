Sonia Bruganelli: Paolo Bonolis mi ha rimproverata dopo la prima puntata a Ballando con le Stelle”. Poi fa i nomi dei colleghi “ballerini” che le sono stati accanto (Di venerdì 18 ottobre 2024) In sole tre puntate di Ballando con le Stelle, Sonia Bruganelli ha già raggiunto un primato: è la concorrente più criticata di questa edizione. Tuttavia, negli ultimi giorni sembra aver maturato la voglia di ribaltare questa classifica. Ha dichiarato la Bruganelli in un’intervista al Corriere della Sera: Nulla di strategico ma da quando sono finita nello spareggio lo scorso sabato, ho un nuovo spirito, che mi fa concentrare più sulla gara e sul motivo per cui ho accettato di partecipare. Sonia, che nel suo passato non ha mai praticato il ballo, racconta come abbia sempre evitato questa forma d’arte: Per ballare devi abbandonarti completamente, alle braccia di un’altra persona, alla musica e alle emozioni. Per me, abituata a essere sempre controllata, non è semplice. Isaechia.it - Sonia Bruganelli: Paolo Bonolis mi ha rimproverata dopo la prima puntata a Ballando con le Stelle”. Poi fa i nomi dei colleghi “ballerini” che le sono stati accanto Leggi tutta la notizia su Isaechia.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) In sole tre puntate dicon leha già raggiunto unto: è la concorrente più criticata di questa edizione. Tuttavia, negli ultimi giorni sembra aver maturato la voglia di ribaltare questa classifica. Ha dichiarato lain un’intervista al Corriere della Sera: Nulla di strategico ma da quandofinita nello spareggio lo scorso sabato, ho un nuovo spirito, che mi fa concentrare più sulla gara e sul motivo per cui ho accettato di partecipare., che nel suo passato non ha mai praticato il ballo, racconta come abbia sempre evitato questa forma d’arte: Per ballare devi abbandonarti completamente, alle braccia di un’altra persona, alla musica e alle emozioni. Per me, abituata a essere sempre controllata, non è semplice.

Sonia Bruganelli a "Ballando" - arriva la sgridata di Bonolis

Sonia Bruganelli in lacrime rivela cosa sta succedendo a "Ballando"

Alan Friedman, la rivelazione su Bruganelli e Ossini

Sonia Bruganelli conferma : “Mi vedevo nella giuria di Ballando con le Stelle” - Angelo Madonia e Sonia Bruganelli: chi ha deciso di non farli ballare insieme (e no, non è stata Milly) https://t. Esperienze che non rinnega, ma che se tornasse indietro cambierebbe. Non a caso balliamo 50 secondi ma parliamo tantissimo con loro”. Con quell’atteggiamento non facevo altro che tentare di esorcizzare un dolore che provavo io, mostrando un lato diverso, forte di me”. (Biccy.it)

Angelo Madonia e Sonia Bruganelli : chi ha deciso di non farli ballare insieme (e no - non è stata Milly) - A posteriori, se avessero ballato insieme, le cose sarebbero andate diversamente? Angelo Madonia su Sonia Bruganelli: “La scelta che abbiamo preso” https://t. Angelo Madonia: “Abbiamo deciso di preservare la nostra vita” Alla domanda sul perché non ballassero insieme aveva risposto tempo fa anche Angelo Madonia, restando però più vago: “Come mai non balliamo insieme? Abbiamo scelto per ... (Biccy.it)