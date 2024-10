Situazione critica della discarica nel Lazio: Viterbo rischia il collasso del sistema rifiuti (Di venerdì 18 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Il Lazio si trova ad affrontare una problematica seria riguardante la gestione dei rifiuti, con un’unica discarica operativa a Viterbo che è responsabile dell’intero carico della regione. Questo scenario, definito insostenibile dal presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, è stato evidenziato nel corso della presentazione dei lavori di riqualificazione ambientale del sito di Colle Fagiolara, un’ex discarica situata a Colleferro. Il presidente ha sottolineato l’urgenza di un piano di gestione dei rifiuti che possa essere implementato a breve, auspicando che sia pronto prima della fine dell’anno. L’importanza della discarica di Viterbo La discarica di Viterbo, unica nel suo genere per l’intera Regione Lazio, ha un ruolo cruciale nella gestione dei rifiuti. Gaeta.it - Situazione critica della discarica nel Lazio: Viterbo rischia il collasso del sistema rifiuti Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Ilsi trova ad affrontare una problematica seria riguardante la gestione dei, con un’unicaoperativa ache è responsabile dell’intero caricoregione. Questo scenario, definito insostenibile dal presidenteRegione, Francesco Rocca, è stato evidenziato nel corsopresentazione dei lavori di riqualificazione ambientale del sito di Colle Fagiolara, un’exsituata a Colleferro. Il presidente ha sottolineato l’urgenza di un piano di gestione deiche possa essere implementato a breve, auspicando che sia pronto primafine dell’anno. L’importanzadiLadi, unica nel suo genere per l’intera Regione, ha un ruolo cruciale nella gestione dei

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Rifiuti, Rocca: “Oggi bella giornata per Colleferro” - ROMA – «Oggi è una bella giornata per Colleferro, Paliano e per gli altri Comuni limitrofi. L’avvio degli interventi di capping finale e di miglioramento impiantistico della discarica di Colle Fagiola ... (online-news.it)

Rocca, spero nuovo piano rifiuti Lazio entro fine anno - "Nel Lazio abbiamo una sola discarica a Viterbo che si fa carico dell'intera regione e ho più volte che questo è insostenibile. Non stiamo lavorando al piano dei rifiuti e spero possa vedere la luce p ... (ansa.it)

Colle Fagiolara, fine di una brutta storia: così rinascera’ la discarica di Colleferro - Oggi a distanza di 4 anni dalla chiusura definitiva, e’ partito il progetto di riconfigurazione morfologica della discarica di Colle Fagiolara, un intervento atteso che vede l’impegno fianco al fianco ... (montiprenestini.info)