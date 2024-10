Gaeta.it - Sequestro preventivo da 29 milioni in indagine su frode all’IVA: colpito un gruppo con ramificazioni europee

Leggi tutta la notizia su Gaeta.it

(Di venerdì 18 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter L’operazione delle Fiamme Gialle, che ha portato aldi beni per un valore di 29,3di euro, rivela un’organizzazione criminale altamente strutturata, coinvolta in attività di evasione fiscale attraverso complesse manovre di. Le indagini, coordinate dalla Procura Europea di Milano e Roma, hanno dimostrato come ilgestisse un sofisticato sistema che operava attraverso diversi Paesi dell’Europa, caratterizzato da vendite fittizie di prodotti elettronici, in particolare AirPods di Apple. L’: unione di forze tra polizia economica e procura L’inchiesta è emersa da indagini autonome condotte dai Nuclei di Polizia Economico-Finanziaria di Como e Latina, in seguito a concordanze investigative su undi società.