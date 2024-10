Sardegna | pescatore 39enne muore travolto da un’onda a Capo Malfatano

Leggi tutta la notizia su Dayitalianews.com

(Di venerdì 18 ottobre 2024) L’uomo, esperto, era in compagnia di un amico quando è stato trascinato in mare ed è scomparso tra le onde: indaga la Capitaneria. In compagnia di un amico – questa mattina – stava pescando sugli scogli diquando è statodache l’ha fatto finire in mare. Gabriel Manuel Montis, 39anni, guardia giurata originaria di Settimo San Pietro ed espertoè morto così, mentre dalle rocce pescava in compagnia di un amico. Inutili purtroppo i soccorsi. Quando l’uomo è stato riportato a riva era infatti già morto, aveva i polmoni gonfi di acqua, confermano i medici del 118. La notizia ha sconvolto amici e parenti. La stessa amministrazione comunale di Settimo San Pietro ha espresso il suo cordoglio: “Tutto il paese e tutti noi – assicura il sindaco – ci stringiamo forte a tutti i parenti in questo immenso momento di dolore”.