Red Bull e Klopp si preparano ad aiutare il quinto uomo più ricco del mondo a entrare nel calcio francese

(Di venerdì 18 ottobre 2024) 2024-10-17 22:07:02 Lettori di Just.com, vi riportiamo in versione integrale l’ultima notizia pervenuta in redazione: L’piùdi Francia e nuovo datore di lavoro dell’ex allenatore del Liverpool Jurgenè sul punto di rilevare il Paris FC in una mossa che potrebbe trasformare la squadra di seconda divisione in rivale del Paris St-Germain. La holding di famiglia del magnate dei beni di lusso Bernard Arnault, che si dice sia ilpiùdelcon un patrimonio presunto di circa 170 miliardi di dollari (130,7 miliardi di sterline), è entrata in un periodo di esclusività per acquistare una quota di maggioranza nel club . La famiglia Arnault deterrebbe inizialmente il 55% del club, secondo una fonte AFP (via France24), con la Red, che farà diil capo delglobale dal 1° gennaio, acquisendo il 15%.