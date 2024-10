Rapina in un supermercato. Minaccia dipendente e si fa consegnare l’incasso (Di venerdì 18 ottobre 2024) Empoli, 18 ottobre 2024 – Rapina in un supermercato a Empoli. Secondo quanto ricostruito ieri, 17 ottobre intorno alle 21, un uomo con un casco calzato in testa si sarebbe introdotto all’interno del punto vendita in via Susini, in quel momento chiuso al pubblico. L’uomo ha puntato un oggetto alla schiena di un dipendete che stava conteggiando l’incasso giornaliero e si sarebbe fatto consegnare da quest'ultimo il denaro presente (qualche migliaio di euro), per poi darsi alla fuga. Dopo avere ricevuto segnalazione sono intervenute le volanti del Commissariato empolese per gli accertamenti del caso. Lanazione.it - Rapina in un supermercato. Minaccia dipendente e si fa consegnare l’incasso Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Empoli, 18 ottobre 2024 –in una Empoli. Secondo quanto ricostruito ieri, 17 ottobre intorno alle 21, un uomo con un casco calzato in testa si sarebbe introdotto all’interno del punto vendita in via Susini, in quel momento chiuso al pubblico. L’uomo ha puntato un oggetto alla schiena di un dipendete che stava conteggiandogiornaliero e si sarebbe fattoda quest'ultimo il denaro presente (qualche migliaio di euro), per poi darsi alla fuga. Dopo avere ricevuto segnalazione sono intervenute le volanti del Commissariato empolese per gli accertamenti del caso.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Poliziotto in pensione spara e uccide la moglie, poi si toglie la vita: Mario Furio era già stato denunciato, aveva il braccialetto elettronico - Un uomo ha sparato alla moglie per strada nei pressi di un supermercato a San Severo, nel Foggiano, e si è tolto la vita con la stessa arma. La donna è stata portata in ospedale ... (ilmessaggero.it)

Tutto su: agente penitenziaria spara alla moglie - Stando ad una prima ricostruzione, l'uomo ha atteso la donna uscire dal supermercato, si è avvicinato e le ha sparato alcuni colpi di pistola alla testa ... (affaritaliani.it)

San Severo, ex guardia giurata spara all'ex moglie e si toglie la vita - SAN SEVERO - È Mario Furio, ex guardia giurata in pensione, l'uomo che questa mattina ha aperto il fuoco contro l'ex moglie, C.P., per strada nei pressi di un supermercato a San Severo, nel Foggiano, ... (giornaledipuglia.com)