No More Trouble – Cosa rimane di una tempesta: intervista a Giovanni Soldini e Tommaso Romanelli

No More Trouble – Cosa rimane di una tempesta di Tommaso Romanelli presentata in anteprima ad Alice nella Città, film di apertura della sezione "Panorama Italia". Una straordinaria avventura sportiva e umana, ma anche la storia di un'assenza, un viaggio nella memoria di un figlio alla ricerca di suo padre. L'opera prima è realizzato da Tommaso, figlio di Andrea Romanelli disperso in mare nel 1998 nel corso di una traversata atlantica in squadra con Giovanni Soldini. Tommaso prova a scoprire chi era il padre (scomparso quando aveva 4 anni) attraverso le persone che lo hanno conosciuto, attraverso quello che gli resta di lui, un archivio che ha finalmente deciso di aprire e guardare.

