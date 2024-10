Netanyahu: è morto Yahya Sinwar, ma la guerra va avanti (Di venerdì 18 ottobre 2024) La conferma dell’esercito israeliano dell’uccisione di Yahya Sinwar è giunta intorno alle 20 locali. Ma la morte del leader di Hamas, mercoledì in uno scontro a fuoco a Rafah, appariva Netanyahu: è morto Yahya Sinwar, ma la guerra va avanti il manifesto. Cms.ilmanifesto.it - Netanyahu: è morto Yahya Sinwar, ma la guerra va avanti Leggi tutta la notizia su Cms.ilmanifesto.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) La conferma dell’esercito israeliano dell’uccisione diè giunta intorno alle 20 locali. Ma la morte del leader di Hamas, mercoledì in uno scontro a fuoco a Rafah, appariva: è, ma lavail manifesto.

Seduto - lo sguardo verso il drone e poi il lancio - disperato - di un bastone. Gli ultimi istanti di Yahya Sinwar prima di morire – Il video - Poi, una volta visto l’uomo, senza ancora capire davvero chi avessero davanti ma ritenendolo comunque un membro di Hamas, gli israeliani hanno attaccato l’edificio. Fissa il velivolo e lancia un bastone contro lo strumento dei soldati israeliani. Chiniamo il capo e ricordiamo i nostri coraggiosi soldati che hanno pagato l’ultimo sacrificio per difendere il popolo di Israele. (Open.online)

Yahya Sinwar è morto - leader Hamas ucciso a Rafah. Netanyahu : "Guerra non è finita" - La giornata di oggi "dimostra ancora una volta che nessun terrorista, in nessuna parte del mondo, può sfuggire alla giustizia, non importa quanto tempo ci voglia", ha quindi affermato il presidente Usa nella sua nota, in cui ricorda che "con l'aiuto della nostra intelligence, l'Idf ha perseguito senza sosta i leader di Hamas, stanandoli dai loro nascondigli e costringendoli alla fuga". (Liberoquotidiano.it)

Morto Yahya Sinwar - ecco la lista dei leader uccisi da Israele in un anno di guerra - Il 30 luglio, sempre durante un attacco a Beirut, viene colpito a morte il braccio destro di Nasrallah, Fuad Shukr. Nello stesso giorno Ahmed Wahbi, un alto comandante del partito sciita, perde la vita sotto lo stesso raid a Beirut. Come detto, il 31 luglio cade un altro nome eccellente: una bomba esplosa nella foresteria dei pasdaran a Teheran uccide Ismail Haniyeh, fondatore di Hamas e capo ... (Ilfattoquotidiano.it)