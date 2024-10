Musk sbarca in Pennsylvania a caccia di elettori pro Trump (Di venerdì 18 ottobre 2024) Elon Musk è in Pennsylvania dove rimarrà fino alla prossima settimana per mobilitare a favore di Donald Trump gli elettori dello stato “chiave” per eccellenza, grazie ai suoi 19 voti elettorali. Tra quelli in bilico è quello che offre il più alto numero di delegati. “Fino a lunedì parteciperò ad una serie di talk in Musk sbarca in Pennsylvania a caccia di elettori pro Trump L'Identità. Lidentita.it - Musk sbarca in Pennsylvania a caccia di elettori pro Trump Leggi tutta la notizia su Lidentita.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Elonè indove rimarrà fino alla prossima settimana per mobilitare a favore di Donaldglidello stato “chiave” per eccellenza, grazie ai suoi 19 voti elettorali. Tra quelli in bilico è quello che offre il più alto numero di delegati. “Fino a lunedì parteciperò ad una serie di talk inindiproL'Identità.

