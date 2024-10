Moto2, Aldeguer brilla nella seconda sessione di prove a Phillip Island. Out Celestino Vietti (Di venerdì 18 ottobre 2024) Termina nel segno di Fermin Aldeguer la seconda sessione di prove libere valide per il GP d’Australia, diciassettesima tappa del Motomondiale 2024 di Moto2 in scena questo fine settimana sul fascinoso tracciato di Phillip Island.Turno altamente interlocutorio quello andato in scena sul tracciato oceanico, complice le condizioni della pista che, dopo ore di pioggia, si è man mano asciugata, non permettendo a molti piloti di poter sperimentare gli asset pensati per il weekend. Aldeguer (SpeedUP Racing) ha comunque decisamente brillato, registrando il miglior tempo a metà sessione e migliorandosi ulteriormente nel giro lanciato finale, dove è andato ad un passo dal record della pista segnando 1:32.718. A +0.277 si è invece posizionato Aron Canet (Fantic Racing), secondo davanti ad Alonso Lopez (SpeedUP Racing), terzo a +0.307. Bene poi Manuel Gonzalez (Gresini Moto2), quarto a +0. Oasport.it - Moto2, Aldeguer brilla nella seconda sessione di prove a Phillip Island. Out Celestino Vietti Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Termina nel segno di Ferminladilibere valide per il GP d’Australia, diciassettesima tappa del Motomondiale 2024 diin scena questo fine settimana sul fascinoso tracciato di.Turno altamente interlocutorio quello andato in scena sul tracciato oceanico, complice le condizioni della pista che, dopo ore di pioggia, si è man mano asciugata, non permettendo a molti piloti di poter sperimentare gli asset pensati per il weekend.(SpeedUP Racing) ha comunque decisamenteto, registrando il miglior tempo a metàe migliorandosi ulteriormente nel giro lanciato finale, dove è andato ad un passo dal record della pista segnando 1:32.718. A +0.277 si è invece posizionato Aron Canet (Fantic Racing), secondo davanti ad Alonso Lopez (SpeedUP Racing), terzo a +0.307. Bene poi Manuel Gonzalez (Gresini), quarto a +0.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Moto2 - Fermin Aldeguer precede Aron Canet e Tony Arbolino nelle PL di Mandalika - . 955 con 50 millesimi di vantaggio sul connazionale Aron Canet (Kalex Fantic) mentre è terzo il nostro Tony Arbolino (Kalex Elf Marc VDS) a 274 millesimi. 05 locali) che inizieranno a definire in maniera più chiara la top14 che domani eviterà la Q1 nelle qualifiche. 556, che precede Celestino Vietti (Red Bull KTM Ajo) 17° a 1. (Oasport.it)

Moto2 - Dixon precede Arbolino ad Aragon e si rilancia in classifica grazie agli zero di Garcia - Roberts e Aldeguer - . Conclude in settima posizione lo spagnolo Marcos Ramirez (Kalex American) a 16. 7 secondi, mentre completa il podio il turco Deniz Oncu (Red Bull KTM Ajo) a 5. Un colpo mancato per lo spagnolo che non approfitta dello “zero” di Sergio Garcia che, partito 28° si è fermato a 8 giri dalla conclusione per colpa di una spalla malconcia. (Oasport.it)

Moto2 - Sergio Garcia il più veloce nelle P2 in Austria - Vietti e Arbolino in top 14 - Aldeguer fuori dal Q2! - Intensissima seconda sessione di prove libere per la Moto2 nel Gran Premio d’Austria 2024 a Spielberg. 461 in un turno interrotto nel finale per una bandiera rossa legata a una caduta di Ai Ogura. Tra gli altri italiani riesce ad entrare in top 14 anche Celestino Vietti, che grazie a un ultimo tentativo efficace giunge in ottava posizione. (Oasport.it)