Mistermovie.it - Mister Movie | Amici, TrigNO è nei guai, la fidanzata è su tutte le furie

(Di venerdì 18 ottobre 2024) Grazie a.it abbiamo potuto scrivere questa notizia: La Casetta dicontinua a regalare colpi di scena. Dopo le dichiarazioni d’amore dinei confronti della suaEge Senni Monaco, la situazione ha preso una piega inaspettata. A pochi giorni di distanza, il concorrente sembra aver voltato pagina, avvicinandosi sempre di più a Chiara, ed infatti si parla di ‘Corna Gate’. Ege Senni Monaco contro tutti Ege, scossa dalle immagini viste in televisione, non ha esitato a sfogarsi sui social network. Con parole dure, ha accusatodi tradimento e Chiara di essere una “poco di buono”, sostenendo che la ragazza fosse a conoscenza della sua relazione. “Il mio ex un grande **** come la maggior parte degli uomini. Dato che mi state tempestando di messaggi, si ho visto e no, non sono stupita. Il tempo rivelerà il vero volto delle persone.