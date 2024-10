Minaccia la figlia dell’ex compagna fuori da un locale dopo aver stalkerato più volte la madre: arrestato (Di venerdì 18 ottobre 2024) L'aggressione è avvenuta nella serata di lunedì fuori da un noto locale di Monza. Sul posto sono intervenute le forze dell'ordine che hanno arrestato il 34enne che non aveva accettato la separazione dalla sua ex compagna. Il giudice ha disposto il divieto di dimora nei suoi confronti. Fanpage.it - Minaccia la figlia dell’ex compagna fuori da un locale dopo aver stalkerato più volte la madre: arrestato Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) L'aggressione è avvenuta nella serata di lunedìda un notodi Monza. Sul posto sono intervenute le forze dell'ordine che hannoil 34enne che non aveva accettato la separazione dalla sua ex. Il giudice ha disposto il divieto di dimora nei suoi confronti.

