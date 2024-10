Ilgiorno.it - Milano, il rapinatore deruba la ladra: entrambi finiscono in carcere

Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it

(Di venerdì 18 ottobre 2024)– Ilchela. Il primo strappa una catenina d'oro dal collo della seconda, che all'arrivo della polizia si ritrova a sua volta in manette per un'ordinanza di custodia cautelare in. La sequenza paradossale è andata in scena nella prima serata di giovedì 17 ottobre in via Pellegrino Rossi, in zona Affori: i due arrestati sono un diciottenne egiziano e una ventinovenne di origine rom, portatia San Vittore rispettivamente per la rapina pluriaggravata avvenuta poco prima e per un furto in abitazione da 100mila euro in provincia di Bergamo di qualche mese fa. Sull'autobus Stando a quanto emerso dagli accertamenti investigativi, qualche minuto prima delle 19, il giovane nordafricano ha aggredito la donna a bordo del bus 70 e l'hata della collana, per poi scendere dal mezzo pubblico e allontanarsi.