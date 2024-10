Milan, Fonseca non ci sta e punta il dito contro i giocatori: ecco chi rischia per l’Udinese (Di venerdì 18 ottobre 2024) Paulo Fonseca è ancora molto arrabbiato per quanto visto in campo nell`ultima sconfitta contro la Fiorentina, non sono bastate due settimane Leggi tutta la notizia su Calciomercato.com (Di venerdì 18 ottobre 2024) Pauloè ancora molto arrabbiato per quanto visto in campo nell`ultima sconfittala Fiorentina, non sono bastate due settimane

Fonseca ribalta il Milan - clamorosa esclusione contro l’Udinese! - Prima dello stop per le Nazionali, le due sconfitte consecutive contro Bayer Leverkusen e Fiorentina hanno confermato quanto la continuità di rendimento non sia certo una peculiarità del Milan di Fonseca. itTheo Hernandez, l’altro protagonista sul primo rigore, non sarà punito. . L’esterno francese, infatti, salterà la sfida contro l’Udinese per i due turni di squalifica rimediati dopo ... (Serieanews.com)

Tutti i giocatori a disposizione di Paulo Fonseca per la sfida contro l’Udinese a San Siro - Ultimo aggiornamento il 17 Ottobre 2024 da Sofia Greco Facebook WhatsApp Twitter . Questo incontro, che si svolgerà allo stadio San Siro, si preannuncia cruciale per le aspirazioni della squadra. Facebook WhatsApp Twitter Con l’avvicinarsi della partita di sabato contro l’Udinese, il tecnico Paulo Fonseca può contare su un ampio parco di giocatori disponibili. (Gaeta.it)

Milan - Fonseca toglie la fascia da capitano a Rafael Leao. Chi la indossa contro l’Udinese? - Verso Milan-Udinese, Rafael Leao inaffidabile? Il capitano può essere Matteo Gabbia. La trattativa Più difficile, invece, che la scelta cada sul braccio di Mike Maignan o addirittura su quello del nuovo arrivato Alvaro Morata, che ha all’attivo ancora poche presenze con il Diavolo ma che la meriterebbe per carisma e leadership. (Dailymilan.it)