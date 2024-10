Meteo a Pisa, ancora nuvole (e pioggia) sabato, domenica torna il sole (Di venerdì 18 ottobre 2024) Dopo la forte perturbazione che ha colpito la Toscana e la provincia di Pisa nella sera/notte tra giovedì 17 e venerdì 18 ottobre, sarà un fine settimana dai due volti quello che ci attende. ancora nuvole e piogge sabato, mentre netto miglioramento nella giornata di domenica.Le previsioni a Pisatoday.it - Meteo a Pisa, ancora nuvole (e pioggia) sabato, domenica torna il sole Leggi tutta la notizia su Pisatoday.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Dopo la forte perturbazione che ha colpito la Toscana e la provincia dinella sera/notte tra giovedì 17 e venerdì 18 ottobre, sarà un fine settimana dai due volti quello che ci attende.e piogge, mentre netto miglioramento nella giornata di.Le previsioni a

Dispersi nel nubifragio - dopo una settimana nel Pisano ritrovato il corpo della nonna. Si cerca ancora il nipote - Dopo sette giorni di ricerche i vigili del fuoco hanno localizzato il corpo della turista tedesca, a 6 chilometri dal luogo della scomparsa. (Firenze.repubblica.it)

Nonna e nipote dispersi nel Pisano per il maltempo - ricerche ancora senza esito - . La macchina dei soccorsi vede impegnati 40 unità di personale operativo, proveniente. . Da 144 ore le squadre di vigili del fuoco e protezione civile li cercano lungo l’alveo del fiume e negli anfratti del terreno, ma anche oggi le ricerche a Montecatini Val di Cecina, nel Pisano, di n onna e nipotino di 5 mesi travolti la sera dello scorso 23 settembre dalla piena del torrente Sterza sono ... (Gazzettadelsud.it)

Maltempo - dopo 5 giorni si cercano ancora la nonna e il bimbo dispersi nel pisano - Esperti nella conduzione di mezzi per il movimento terra stanno invece effettuando un lavoro di sbancamento dei detriti nell'area intorno alla casa nella quale soggiornava la famiglia colpita dalla disgrazia. Il dispositivo di soccorso del corpo nazionale dei Vigili del Fuoco è formato da 35 operativi alcuni di essi compongono squadre ordinarie e altri si suddividono in esperti in topografia e ... (Agi.it)