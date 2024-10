Tutto.tv - Mari asfaltato alla sfilata degli uomini di UeD, Ciro fa uno scherzo a Martina

Leggi tutta la notizia su Tutto.tv

(Di venerdì 18 ottobre 2024) La puntata di oggi die Donne è stata caratterizzata d, presentata come sempre da Tony Renda Alcune esibizioni sono state davvero esilaranti. Successivamente, poi, si è parlato delle due troniste Francesca Sorrentino eDe Ioannon.del parterre maschile ae Donne: chi ha vinto e cosa è successo Lache c’è stata nella puntata di oggi di UeD è stata aperta dao Cusitore. Il tema dellaera “Come in un film”. Il cavaliere ha deciso di interpretate Jack di Titanic e, ad un certo punto, ha preso a bre Margherita che, tuttavia, non ha apprezzato. La donna, infatti, al termine dell’esibizione gli ha dato 1 come voto, accendendo una piccola discussione. Il secondo ad esibirsi è statoo Verona, che si è vestito come il protagonista del film Ufficiale e Gentiluomo.