Maltempo in Toscana esondazioni e trenta opersone soccorse

LIVORNO (ITALPRESS) – Maltempo in Toscana. Sono 160 gli interventi dei Vigili del Fuoco tra Livorno e Siena: per l'esondazione del Cornia, maggiori criticità a Campiglia Marittima (LI), soccorse 30 persone in difficoltà, e a Suvereto (LI), evacuata una RSA.

