Amica.it - Lo sapevate che Glenn Close e Brooke Shields sono cugine. E non solo…

Leggi tutta la notizia su Amica.it

(Di venerdì 18 ottobre 2024) Di molte star conosciamo i fratelli famosi, ma a Hollywood e più in generale nel mondo dello spettacolo ciparentele che non ti aspetti, come tra cugini famosi. Per esempio quella tra le attricidi secondo grado: la bisnonna dell’attrice di Laguna Blu era la sorella del nonno dell’interprete di Attrazione Fatale. Oppureche Katherine Moennig di The L World è la cugina di Gwyneth Paltrow? GUARDA LE FOTO I look Anni 90 di Gwyneth Paltrow che ci piacciono ancora Cugini famosi a Hollywood Più conosciuto il legame tra Hailey e Ireland Baldwin, figlie dei due fratelli Alec e Stephen Baldwin. E ovviamente quello tra Sofia Coppola e Nicolas Cage, la prima figlia del regista Francis Ford Coppola e il secondo nipote per parte del fratello (è figlio di suo fratello August).