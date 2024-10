LIVE AS Monaco-Virtus Bologna 32-38, Eurolega basket in DIRETTA: Diouf spinge avanti le Vu Nere (Di venerdì 18 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 34-38 E ora Monaco ha preso il suo ritmo: arriva il canestro di Jaiteh, Monaco a -4 e altro time out Bologna. 32-38 Ancora Okobo, che scippa il pallone a Cordinier e appoggia il -6. 30-38 Palleggio, arresto e tiro per Okobo. 28.38 Viaggio in lunetta per Morgan, 2/2 per lui. 28-36 Ma arriva la solita risposta da tre punti di Monaco con Okobo. Time out Banchi. 25-36 Ed il libero viene convertito! 12-5 in 4? di parziale! 25-35 Ancora Belinelli! Segna, subisce il fallo: ce n’è per tre! 25-33 Arriva la risposta di James. 23-33 CHE GEMMA DI BELINELLI! Riceve, fa saltare l’avversario e segna la tripla frontale del +10! 23-30 1/2 in lunetta per Diallo. 22-30 Torna sul +8 Bologna! Pallone che arriva in maniera estemporanea a Diouf che segna di tabella: già 8 per lui! 22-28 Torna a segnare Monaco grazie ad una magata di Okobo. 20-28 2/2 per Diouf. Oasport.it - LIVE AS Monaco-Virtus Bologna 32-38, Eurolega basket in DIRETTA: Diouf spinge avanti le Vu Nere Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA34-38 E oraha preso il suo ritmo: arriva il canestro di Jaiteh,a -4 e altro time out. 32-38 Ancora Okobo, che scippa il pallone a Cordinier e appoggia il -6. 30-38 Palleggio, arresto e tiro per Okobo. 28.38 Viaggio in lunetta per Morgan, 2/2 per lui. 28-36 Ma arriva la solita risposta da tre punti dicon Okobo. Time out Banchi. 25-36 Ed il libero viene convertito! 12-5 in 4? di parziale! 25-35 Ancora Belinelli! Segna, subisce il fallo: ce n’è per tre! 25-33 Arriva la risposta di James. 23-33 CHE GEMMA DI BELINELLI! Riceve, fa saltare l’avversario e segna la tripla frontale del +10! 23-30 1/2 in lunetta per Diallo. 22-30 Torna sul +8! Pallone che arriva in maniera estemporanea ache segna di tabella: già 8 per lui! 22-28 Torna a segnaregrazie ad una magata di Okobo. 20-28 2/2 per

