Ilfoglio.it - L'Italia spaccata in due: maltempo al nord, siccità al sud

(Di venerdì 18 ottobre 2024) Un'in due. E questa volta non stiamo parlando di crescita economica, di infrastrutture né di servizi, ma di acqua: il sud è costretto a razionalizzarla, mentre ilè devastato dai nubifragi. Il caldoafricano insieme al ciclone atlantico porterà ilestremo nella Penisola. La situazione attuale è il risultato della somma delle 2 perturbazioni: entro il 22 ottobre avremo accumuli eccezionali concentrati in 3-4 giorni, anche oltre i 400 litri per metro quadrato, quasi la metà di quanto piove in un anno. L'innalzamento del livello dell'acqua ha causato allagamenti e frane in Liguria (dove si sono resi necessari cento interventi solo nella giornata di ieri), Emilia Romagna e Toscana con persone bloccate nelle automobili e ai piani inferiori delle case. Sono stati necessari oltre 350 interventi dei Vigili del fuoco.