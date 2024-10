Gqitalia.it - L'eleganza di Canali incontra il talento dell'Inter

(Di venerdì 18 ottobre 2024) Dopo l'annuncioo scorso luglio, ecco svelate le prime immaginia collezione cheha confezionato per l', in qualità di nuovo Official Formal Wear Partnera società. Una collezione che segna il debutto per il primo, nel mondo del calcio, e un cambio di armadio per la squadra dopo il triennio con Moncler, e che sugella un connubio tra due icone del panorama milanese. Cosa vestiranno i giocatori per la stagione Autunno Inverno 2024/25? Una serie di capi comodi e confortevoli riflesso di un certo modo di intendere lo stile e il saper fare diin un perfetto equilibrio di tagli precisi e dettagli funzionali, di tessuti performanti ed estremamente confortevoli.