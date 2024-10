L’economia sommersa e illegale nel 2022 cresce più del pil e supera i 201 miliardi. I redditi non dichiarati volano a 101 miliardi (Di venerdì 18 ottobre 2024) Dal 2017 in poi è sempre calata, fino a fermarsi nel 2021 sotto i livelli pre Covid. L’anno dopo, quello della caduta del governo Draghi e delle elezioni, ha rialzato la testa prepotentemente. I nuovi dati Istat mostrano che nel 2022 la cosiddetta economia ‘non osservata’, cioè le attività sommerse e illegali, è risalita a quota 201,6 miliardi, in aumento del 9,6% rispetto al 2021. Un dato superiore alla crescita del Pil corrente (+8,4%). L’economia sommersa si attesta a poco meno di 182 miliardi di euro, in crescita di 16,3 miliardi rispetto all’anno precedente, mentre le attività illegali sfiorano i 20 miliardi. La sola sotto-dichiarazione, ovvero l’evasione, ha segnato un aumento di 10,4 miliardi di euro (+11,5%) rispetto al 2021 superando i 100 miliardi di euro. Articolo in aggiornamento L'articolo L’economia sommersa e illegale nel 2022 cresce più del pil e supera i 201 miliardi. Ilfattoquotidiano.it - L’economia sommersa e illegale nel 2022 cresce più del pil e supera i 201 miliardi. I redditi non dichiarati volano a 101 miliardi Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Dal 2017 in poi è sempre calata, fino a fermarsi nel 2021 sotto i livelli pre Covid. L’anno dopo, quello della caduta del governo Draghi e delle elezioni, ha rialzato la testa prepotentemente. I nuovi dati Istat mostrano che nella cosiddetta economia ‘non osservata’, cioè le attività sommerse e illegali, è risalita a quota 201,6, in aumento del 9,6% rispetto al 2021. Un dato superiore alla crescita del Pil corrente (+8,4%).si attesta a poco meno di 182di euro, in crescita di 16,3rispetto all’anno precedente, mentre le attività illegali sfiorano i 20. La sola sotto-dichiarazione, ovvero l’evasione, ha segnato un aumento di 10,4di euro (+11,5%) rispetto al 2021ndo i 100di euro. Articolo in aggiornamento L'articolonelpiù del pil ei 201

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Istat - economia sommersa 2022 a 182 miliardi - +16 - 3 miliardi - Le unità di lavoro irregolari sono 2 milioni 986mila, stabili rispetto al 2021. Nel 2022 il valore dell'economia non osservata cresce di 17,6 miliardi, segnando un aumento del 9,6% rispetto al 2021. . L'economia sommersa (ovvero al netto delle attività illegali) si attesta a poco meno di 182 miliardi di euro, in crescita di 16,3 miliardi rispetto all'anno precedente, mentre le attività illegali ... (Quotidiano.net)

Istat - economia sommersa 2022 a 182 miliardi - +16 - 3 miliardi - Nel 2022 il valore dell'economia non osservata cresce di 17,6 miliardi, segnando un aumento del 9,6% rispetto al 2021. L'economia sommersa (ovvero al netto delle attività illegali) si attesta a poco meno di 182 miliardi di euro, in crescita di 16,3 miliardi rispetto all'anno precedente, mentre le attività illegali sfiorano i 20 miliardi. (Quotidiano.net)

Rinnovo contratto scuola - Pacifico (Anief) : “Destinare i 3 miliardi per il 2025 per il contratto 2022-24. Si arriverebbe a 200 euro mensili di aumenti” - L'articolo Rinnovo contratto scuola, Pacifico (Anief): “Destinare i 3 miliardi per il 2025 per il contratto 2022-24. . Si arriverebbe a 200 euro mensili di aumenti” sembra essere il primo su Orizzonte Scuola Notizie. Il presidente nazionale di Anief, Marcello Pacifico, in un'intervista all'agenzia Italia Stampa, ha ribadito la necessità di ulteriori risorse per la chiusura del contratto ... (Orizzontescuola.it)