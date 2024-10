Laura Frosecchi uccisa dal nipote Mattia Scutti, accusato di omicidio volontario: dalla telefonata alla resa (Di venerdì 18 ottobre 2024) La telefonata ai carabinieri di Mattia Scutti, la confessione, poi la trattativa per costituirsi: i punti oscuri dell'omicidio di Laura Frosecchi Notizie.virgilio.it - Laura Frosecchi uccisa dal nipote Mattia Scutti, accusato di omicidio volontario: dalla telefonata alla resa Leggi tutta la notizia su Notizie.virgilio.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Laai carabinieri di, la confessione, poi la trattativa per costituirsi: i punti oscuri dell'di

Laura Frosecchi - il nipote arrestato per omicidio volontario e detenzione di armi clandestine e da guerra - E quel biglietto straziante: “Con tutto il nostro amore ci mancherai Laura, rimarrai nei nostri cuori sorellina mia”.  Delitto di Chiesanuova, i carabinieri con scudi e giubbotti antiproiettile pronti a fare irruzione in un'abitazione.  Rose rosse, bianche, di tutti i colori. Sul marciapiede tanti biglietti e fiori, in ricordo di quella donna che tanti conoscevano e che tanti amavano. (Lanazione.it)

L'omicidio di Laura Frosecchi a Chiesanuova (Firenze) : il nipote è indagato per omicidio volontario - Lunedì prossimo verrà . . . Accertamenti sulla provenienza della pistola usata nell’omicidio sono in corso. Mattia Scutti, 22 anni, arrestato per aver sparato 4-5 colpi di pistola uccidendo la zia Laura Frosecchi, 54 anni, nel suo negozio di alimentari a Chiesanuova (Firenze) , è indagato per omicidio volontario e porto e detenzione abusiva di armi clandestine, parti di armi da guerra e ... (Gazzettadelsud.it)

Omicidio Laura Frosecchi - chi è Mattia Scutti il 22enne nipote arrestato dai carabinieri - L’abitazione era stata circondata dai militari e, dopo circa due ore, è scattata l’irruzione nell’edificio e il giovane è stato preso e portato in caserma, tra gli insulti degli abitanti che hanno assistito sotto choc a tutte le operazioni. Si chiama Mattia Scutti il 22enne accusato di aver sparato e ucciso la zia paterna Laura Frosecchi. (Ilfattoquotidiano.it)