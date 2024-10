Laura Frosecchi uccisa dal nipote, il marito: «Aveva difficoltà, ma parlava con noi. Avrei preferito ammazzasse me, così lei sarebbe viva» (Di venerdì 18 ottobre 2024) Non ha parole che possano spiegare il suo dolore, Stefano Bettoni, il marito di Laura Frosecchi, 55 anni uccisa all'interno del suo negozio, il panificio 'Forno Da Leggo.it - Laura Frosecchi uccisa dal nipote, il marito: «Aveva difficoltà, ma parlava con noi. Avrei preferito ammazzasse me, così lei sarebbe viva» Leggi tutta la notizia su Leggo.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Non ha parole che possano spiegare il suo dolore, Stefano Bettoni, ildi, 55 anniall'interno del suo negozio, il panificio 'Forno Da

Laura uccisa dal nipote in negozio - dolore del marito : “Non so perché l’ha fatto - vorrei avesse ucciso me” - Il dolore del marito di Laura Frosecchi, la donna di 55 anni uccisa ieri dal nipote 22enne Mattia Scutti a Chiesanuova, frazione di San Casciano Val di Pesa: “È un ragazzo con delle difficoltà ma parlava sempre con mia moglie. Io non capisco il motivo".Continua a leggere . (Fanpage.it)

Patrizia Russo uccisa dal marito - parla la collega : “Aveva paura - diceva : ‘Temo faccia una cavolata’” - Parla l'amica e collega di Patrizia Russo, la donna uccisa dal marito Giovanni Salamone a Solero. "Lei temeva di perderlo, che facesse qualche stupidaggine. Mi diceva: 'Non lo riconosco più, ho paura faccia qualche cavolata' e che non poteva stare molto al telefono".Continua a leggere . (Fanpage.it)

Chi era Patrizia Russo uccisa a coltellate dal marito Giovanni Salamone - “Io – ha raccontato alla stampa il primo cittadino – li conoscevo di vista, ma nessuno pensava che potesse esserci un episodio di questo tipo legato a queste due persone. Vi raccomandiamo. Mi ha detto che là c’erano 32 gradi. (News.robadadonne.it)