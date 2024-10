Formiche.net - La Nato consolida il sostegno all’Ucraina e definisce le priorità

(Di venerdì 18 ottobre 2024) La due giorni di riunione tra i vertici della Difesa dell’Alleanza Atlantica, appena conclusasi, non ha costituito solo una delle prime occasioni per Mark Rutte, nuovo segretario generale dellasubentrato a inizio mese, di rivolgersi agli Alleati ma anche un momento importante per ribadire il supportoe per stringere i legami con gli altri Paesi che appartengono all’Occidente generalmente inteso. Ledell’Alleanza e gli aiuti a Kyiv “Mosca può fare baccano, ma laè forte”, ha affermato il segretario generale, sottolineando come il rafforzamento della presenza terrestre e delle missioni di air policing sul Fianco Est dell’Alleanza abbiano ulteriormente potenziato le capacità di deterrenza nei confronti della Russia.