Kvaratskhelia, rinnovo sempre più lontano. Trapelano nuovi dettagli (Di venerdì 18 ottobre 2024) Il gioiello georgiano potrebbe lasciare il Napoli: trattative per il rinnovo bloccate, si valutano tutte le opzioni Le ultime notizie dalla sosta per le Nazionali non portano buone nuove in casa Napoli. Il rinnovo di Khvicha Kvaratskhelia sembra sempre più lontano, e l’accordo tra le parti non è ancora stato trovato. Il club azzurro si vede costretto a valutare tutte le opzioni, compresa la possibile cessione del talento georgiano nella prossima finestra di mercato. rinnovo bloccato: richieste economiche elevate Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb, le trattative per il rinnovo di Kvaratskhelia vanno avanti da oltre un anno senza successo. Napolipiu.com - Kvaratskhelia, rinnovo sempre più lontano. Trapelano nuovi dettagli Leggi tutta la notizia su Napolipiu.com (Di venerdì 18 ottobre 2024) Il gioiello georgiano potrebbe lasciare il Napoli: trattative per ilbloccate, si valutano tutte le opzioni Le ultime notizie dalla sosta per le Nazionali non portano buone nuove in casa Napoli. Ildi Khvichasembrapiù, e l’accordo tra le parti non è ancora stato trovato. Il club azzurro si vede costretto a valutare tutte le opzioni, compresa la possibile cessione del talento georgiano nella prossima finestra di mercato.bloccato: richieste economiche elevate Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb, le trattative per ildivanno avanti da oltre un anno senza successo.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Rinnovo Kvaratskhelia - Conte non tranquillo per la situazione - Il rinnovo di Khvicha Kvaratskhelia è attualmente in stand by ed Antonio Conte non sarebbe tranquillo di ciò. Si parla sempre di più del rinnovo … L'articolo Rinnovo Kvaratskhelia, Conte non tranquillo per la situazione proviene da ForzAzzurri.net. . (Forzazzurri.net)

Napoli - tutto fermo per il rinnovo di Kvaratskhelia. La richiesta di 8 milioni frena la trattativa - . Napoli, nessun passo in avanti per il rinnovo di Kvaratskhelia La trattativa tra il Napoli e Kvicha Kvaratskhelia per il rinnovo contrattuale stenta a decollare, … L'articolo Napoli, tutto fermo per il rinnovo di Kvaratskhelia. net. esta di 8 milioni frena la trattativa proviene da ForzAzzurri.net. . (Forzazzurri.net)

Kvaratskhelia - gelo sul rinnovo. Il Napoli sta entrando nell’ordine di idee di perderlo in estate (Tmw) - Scrive Tuttomercatoweb: Il Napoli sta entrando nell’ordine di idee di perdere Khvicha Kvaratskhelia nel corso della prossima estate. Da una parte c’era il viaggio di Aurelio De Laurentiis in Germania, nel ritiro della Georgia, che sembrava avere raggiunto un’idea di massima per una proposta da circa 5 milioni di euro all’anno per un quinquennale. (Ilnapolista.it)